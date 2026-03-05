HABER

Meteoroloji’den kritik uyarı! Soğuk hava geri dönüyor: İstanbul'a geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kritik uyarı geldi. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, İstanbul’da poyrazın da etkisiyle sıcaklıkların hızla düşerek 10 derecenin altına gerilemesi öngörülüyor. Ayrıca yapılan uyarılarda çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

CUMA AKŞAMINA DİKKAT

İstanbul’da bahar havası gelmeden yerini tekrardan soğuk havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, cuma akşamından itibaren poyrazın da etkisiyle sıcaklıkların 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Şehirde hafta boyunca ciddi bir yağış beklenmezken, cuma akşamı yerel yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Aynı gün güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Halihazırda 12-14 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, cumartesi gününden itibaren poyrazın güçlenmesiyle birlikte 10 derecenin altına gerilemesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

