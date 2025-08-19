HABER

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Uzun süreden sonra İstanbul'a da geliyor! Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri...

Hava durumu raporunu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), birçok bölge için sağanak yağış uyarısında bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen de, "Bugün Trakya, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yağmur var. Gece İstanbul'a da gelir ve yarın çarşamba sabah da devam eder. Sıcaklık değişmiyor. Uzun süreden sonra İstanbul'da yağış olasılığı var." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

PROF. DR. ŞEN: UZUN SÜRE SONRA İSTANBUL'A YAĞIŞ OLASILIĞI VAR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu.

Prof. Şen uyarısında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Trakya, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yağmur var. Gece İstanbul'a da gelir ve yarın çarşamba sabah da devam eder. Sıcaklık değişmiyor. Uzun süreden sonra İstanbul'da yağış olasılığı var."

