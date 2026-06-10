Meteoroloji'den Niğde için kuvvetli yağış uyarısı

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada özellikle Çamardı ve Çiftlik ilçeleri ile Orhanlı, Edikli, Çarıklı, Aşlama, Hacıbeyli ve Dündarlı beldeleri başta olmak üzere Niğde genelinde muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

NİĞDE İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşların dere yatakları, su baskını riski bulunan bölgeler, açık alanlar ve ağaç altlarında bulunmamaları istenirken, sürücülerin de görüş mesafesindeki azalma ve yol şartlarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır