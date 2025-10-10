HABER

Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Hafta sonu sıcaklıklar 15 derece birden düşecek

Hafta sonu hava sıcaklıkları hızla düşüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul ve Ankara’da sağanak beklenirken, İzmir’de hava parçalı bulutlu olacak. Pazar günü rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte hava serinleyecek, sıcaklık 17 dereceye kadar düşecek.

Mustafa Fidan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, 11-12 Ekim hafta sonunda Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek.

Marmara ve İç Anadolu’da yağışlı sistem etkili olurken, Karadeniz’de kuvvetli sağanak bekleniyor. Uzmanlar, ani sel ve su baskını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL’DA SAĞANAK VE SERT RÜZGAR

Cumartesi günü İstanbul’un kuzey ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 19-20 derece civarında olacak.

Pazar günü rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte hava serinleyecek, sıcaklık 17 dereceye kadar düşecek.

ANKARA’DA SICAKLIK 15 DERECEYE GERİLİYOR

Başkentte gece sıcaklıkları 7 dereceye kadar inecek. Cumartesi günü yerel sağanaklar etkili olacak, pazar günü ise bulutlu bir hava hakim olacak. Uzmanlar, sabah saatlerinde sis ve pus hadiselerine karşı uyarıda bulundu.

İZMİR HAFTA SONUNU KURU GEÇİRECEK

Ege Bölgesi genelinde yağış beklenmezken, İzmir’de cumartesi ve pazar günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığı gündüz 23-24 derece civarında seyredecek, gece 13 dereceye kadar düşecek.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde pazar günü kuvvetli sağanak beklediğini duyurdu.

Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise aralıklı yağışlar görülecek. Yağışlı sistemin pazar akşamından itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4-5 GÜN DÜŞÜK SEYREDECEK

Uzmanlar, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağını, özellikle iç ve yüksek kesimlerde gece don riskinin görülebileceğini bildirdi.

10 Ekim 2025
10 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

