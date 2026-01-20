Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı verildi! Kuvvetli kar ve fırtına alarmı

İstanbul'da hafta başı etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar İstanbul'da yeni kar yağışı yaşanıp yaşanmayacağını merak etmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

DOĞU VE KARADENİZ İÇİN KAR UYARISI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise kar bazı bölgeler için kar yağışı uyarısı verildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor" denildi.

EGE BÖLGESİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:



"21 Ocak 2026 Çarşamba günü Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Muğla'da kuvvetli rüzgar ve fırtına; Datça, Marmaris ve Bodrum'da yer yer kuvvetli fırtına, Aydın'ın güney ve batısı ile İzmir'in güneybatısında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz"Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır