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Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı: Termometreler 44 dereceyi görecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Hafta sonu termometrelerin bazı illerde 40 derece üstünü göreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı: Termometreler 44 dereceyi görecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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TERMOMETRELER 40'I GEÇECEK

Yaz mevsimin tam ortasındayken aşırı sıcaklar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Yüksek sıcaklıklara ilişkin yeni uyarılar yapıldı.

Bugünden itibaren sıcaklıkta belirgin bir artış gözlemlenirken pazar günü özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek.

Pazar günü Batman'da termometreler 44 dereceyi, Diyarbakır'da ise 43 dereceyi görecek.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji den yüksek sıcaklık uyarısı: Termometreler 44 dereceyi görecek! 1

Meteoroloji den yüksek sıcaklık uyarısı: Termometreler 44 dereceyi görecek! 2

Meteoroloji den yüksek sıcaklık uyarısı: Termometreler 44 dereceyi görecek! 3

Meteoroloji den yüksek sıcaklık uyarısı: Termometreler 44 dereceyi görecek! 4

Meteoroloji den yüksek sıcaklık uyarısı: Termometreler 44 dereceyi görecek! 5

Meteoroloji den yüksek sıcaklık uyarısı: Termometreler 44 dereceyi görecek! 6

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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