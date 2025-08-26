HABER

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor! İşte 26 Ağustos Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adana ve Hatay yağış beklenen iller arasında bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutluDoğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

