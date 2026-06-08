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Meteoroloji il il uyarı! Sıcaklık 38 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre öğleden sonra bazı ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı illerde termometreler 38 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji il il uyarı! Sıcaklık 38 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun çeşitli bölgelerinde bugün öğleden sonra yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Karaman, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Van ve Bitlis çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Ege Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini artıracak. Gün içerisinde hava sıcaklığının İzmir, Manisa, Kilis, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da 35 dereceye, Adıyaman ve Batman'da 36 dereceye, Şanlıurfa'da 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Muğla'da ise sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'de poyrazın gün boyunca zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiğini de bildirdi.

Bazı illerde gün içerisinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle:

Kırklareli 17 ila 29 derece, İstanbul 18 ila 28 derece, Denizli 21 ila 35 derece, İzmir 20 ila 35 derece, Adana 20 ila 33 derece, Ankara 15 ila 30 derece, Samsun 15 ila 26 derece, Erzurum 7 ila 24 derece, Malatya 13 ila 31 derece, Kars 6 ila 22 derece, Diyarbakır 17 ila 35 derece ve Gaziantep 20 ila 34 derece.

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meteoroloji mgm termometre
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