Meteoroloji saat verdi: 28 Mayıs için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde birçok bölgede ani ve kuvvetli sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji yetkililerinin paylaştığı verilere göre kuvvetli yağış dalgası, öğle saatlerinden itibaren geniş bir alanda etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle Trakya, İç Ege, Göller Yöresi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

Ayrıca Doğu Akdeniz’de Toroslar mevkisi ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ve Niğde ile Kayseri’nin doğu kesimlerinin de kuvvetli yağışlardan etkilenmesi bekleniyor.

SAATLİ UYARI

Meteoroloji’nin günlük tahmin haritasına göre saat 12.00 ile 18.00 arasında yağışların yurt genelinde etkili olacağı bildirildi. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde; Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yer yer kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, akşam saatlerine doğru yağış sisteminin Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz hattına kayacağını açıkladı. Özellikle Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

İş çıkışı saatlerine denk gelmesi beklenen sağanak nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

15 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'nin sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu 15 il şu şekilde sıralandı:

Afyonkarahisar

Ankara

Bolu

Burdur

Çankırı

Çorum

Denizli

Isparta

Kastamonu

Kütahya

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Karabük

Düzce

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30