Meteoroloji saat verdi: 28 Mayıs için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde birçok bölgede ani ve kuvvetli sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji yetkililerinin paylaştığı verilere göre kuvvetli yağış dalgası, öğle saatlerinden itibaren geniş bir alanda etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle Trakya, İç Ege, Göller Yöresi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.
Ayrıca Doğu Akdeniz’de Toroslar mevkisi ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ve Niğde ile Kayseri’nin doğu kesimlerinin de kuvvetli yağışlardan etkilenmesi bekleniyor.
Meteoroloji’nin günlük tahmin haritasına göre saat 12.00 ile 18.00 arasında yağışların yurt genelinde etkili olacağı bildirildi. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde; Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yer yer kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.
Yetkililer, akşam saatlerine doğru yağış sisteminin Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz hattına kayacağını açıkladı. Özellikle Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.
İş çıkışı saatlerine denk gelmesi beklenen sağanak nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji'nin sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu 15 il şu şekilde sıralandı:
Afyonkarahisar
Ankara
Bolu
Burdur
Çankırı
Çorum
Denizli
Isparta
Kastamonu
Kütahya
Sakarya
Uşak
Kırıkkale
Karabük
Düzce
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30
