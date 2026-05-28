HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji saat verdi: 28 Mayıs için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs Perşembe günü için yayımladığı hava durumu raporunda birçok bölge için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Meteoroloji saat verdi: 28 Mayıs için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde birçok bölgede ani ve kuvvetli sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji yetkililerinin paylaştığı verilere göre kuvvetli yağış dalgası, öğle saatlerinden itibaren geniş bir alanda etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle Trakya, İç Ege, Göller Yöresi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

Ayrıca Doğu Akdeniz’de Toroslar mevkisi ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ve Niğde ile Kayseri’nin doğu kesimlerinin de kuvvetli yağışlardan etkilenmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: 28 Mayıs için kuvvetli sağanak uyarısı 1

SAATLİ UYARI

Meteoroloji’nin günlük tahmin haritasına göre saat 12.00 ile 18.00 arasında yağışların yurt genelinde etkili olacağı bildirildi. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde; Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yer yer kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, akşam saatlerine doğru yağış sisteminin Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz hattına kayacağını açıkladı. Özellikle Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

İş çıkışı saatlerine denk gelmesi beklenen sağanak nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

15 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji saat verdi: 28 Mayıs için kuvvetli sağanak uyarısı 2

Meteoroloji'nin sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu 15 il şu şekilde sıralandı:

Afyonkarahisar

Ankara

Bolu

Burdur

Çankırı

Çorum

Denizli

Isparta

Kastamonu

Kütahya

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Karabük

Düzce

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saitabat Şelalesi eski ihtişamlı günlerine döndüSaitabat Şelalesi eski ihtişamlı günlerine döndü
Vefat etmeden 2 gün önce annesine söylemiş! Kurban hayalini acılı ailesi yerine getirdiVefat etmeden 2 gün önce annesine söylemiş! Kurban hayalini acılı ailesi yerine getirdi
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.