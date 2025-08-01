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Meteoroloji sağanak yağmur uyarısı vermişti! İstanbul'da beklenen yağış başladı... Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlı havanın etkili olacağı belirtilmişti. İstanbul dahil birçok kent için yağış uyarısı verilirken, İstanbul'da beklenen yağış başladı. İstanbul'un bazı bölgelerinde kısa süreli yağış etkili oldu. Yağışların gün içinde aralıklarla sürmesi bekleniyor. Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş da Ankaralı vatandaşlara yağmur uyarısında bulundu ve "Ekiplerimiz teyakkuz halinde" dedi.

Meteoroloji sağanak yağmur uyarısı vermişti! İstanbul'da beklenen yağış başladı... Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan sıcak hava dalgası uzun süre boyunca etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yapılan değerlendirmelerde sağanak yağmur uyarısında bulunmuştu.

Meteoroloji sağanak yağmur uyarısı vermişti! İstanbul da beklenen yağış başladı... Mansur Yavaş tan Ankaralılara uyarı 1

3 GÜNLÜK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul dahil birçok kent için yağış uyarısı verilirken, yağışların üç gün boyunca aralıklarla süreceği belirtilmişti.

Meteoroloji sağanak yağmur uyarısı vermişti! İstanbul da beklenen yağış başladı... Mansur Yavaş tan Ankaralılara uyarı 2

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞMUR BAŞLADI

İstanbul'da beklenen yağış başladı. İstanbul'un bazı bölgelerinde kısa süreli yağış etkili olurken, konuyla ilgili olarak sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Yağışların gün içinde aralıklar sürmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR YAĞIŞLI OLACAK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'daki yağışlar pazar gününe kadar sürecek.

YAVAŞ'TAN VATANDAŞLARA UYARI: "ANKARA GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENMEKTEDİR"

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Başkent'te beklenen yağış için vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş şu ifadelere yer verdi:

Meteoroloji sağanak yağmur uyarısı vermişti! İstanbul da beklenen yağış başladı... Mansur Yavaş tan Ankaralılara uyarı 3

"Sevgili Ankaralılar; son değerlendirmelere göre bugün Ankara genelinde aralıklarla yağış beklenmektedir. Kent merkezinde yağışların yerel olarak orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması öngörülmektedir.

"EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

Dış ilçelerde ise özellikle Haymana ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri beklenmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın da olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum"

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Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul
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NE YAĞMURU...BİZ NİYE GÖRMEDİK :)))
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