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Meteoroloji Uyardı: Aydın’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın ve çevresinde önümüzdeki günlerde etkisini artıracak aşırı sıcaklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Uyardı: Aydın’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Çiğdem Sevinç

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Aydın’da hava sıcaklıklarının 44 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunulmaması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, aşırı sıcaklıkların sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirterek; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı bireyler, çocuklar ve hamilelerin güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji Uyardı: Aydın’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Vatandaşların serin ortamlarda bulunması ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının etkili olacağı günlerde dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloj
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