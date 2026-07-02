Meteoroloji uyardı: Bir yanda 40 derece, diğer yanda gök gürültülü sağanak!

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Özellikle Güneydoğu Anadolu ile Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde termometrelerin 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA'YA YER YER SAĞANAK GELİYOR

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA: 32°C, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 35°C, öğle saatlerinde batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 32°C, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 32°C, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE'DE SICAK HAVA ETKİLİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 37°C, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 35°C, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 34°C, Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ'DE GÜNEŞ, TOROSLAR'DA YAĞIŞ

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 33°C, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 30°C, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 35°C, Az bulutlu ve açık

HATAY: 31°C, Az bulutlu ve açık

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

İÇ ANADOLU'DA SICAKLIKLAR DEVAM EDİYOR

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 36°C, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 33°C, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 35°C, Az bulutlu ve açık

YOZGAT: 31°C, Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ

Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 30°C, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BARTIN: 34°C, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 33°C, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 27°C, Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA: 37°C, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 28°C, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 29°C, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU'DA SICAK HAVA ETKİLİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 30°C, Az bulutlu ve açık

KARS: 27°C, Az bulutlu ve açık

MALATYA: 38°C, Az bulutlu ve açık

VAN: 28°C, Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA 40 DERECE ETKİLİ!

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 40°C, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 37°C, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 37°C, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 40°C, Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde.

Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, batısı batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde.

Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m.

Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.