Meteoroloji uyardı: Bir yanda 40 derece, diğer yanda gök gürültülü sağanak!

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Özellikle Güneydoğu Anadolu ile Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde termometrelerin 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA: 32°C, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 35°C, öğle saatlerinde batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 32°C, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 32°C, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 37°C, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 35°C, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 34°C, Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 30°C, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 35°C, Az bulutlu ve açık
HATAY: 31°C, Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 35°C, Az bulutlu ve açık
YOZGAT: 31°C, Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU: 30°C, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BARTIN: 34°C, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA: 37°C, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 30°C, Az bulutlu ve açık
KARS: 27°C, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 38°C, Az bulutlu ve açık
VAN: 28°C, Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 40°C, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 37°C, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 37°C, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 40°C, Az bulutlu ve açık
Akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde.
Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, batısı batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde.
Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m.
Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.
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