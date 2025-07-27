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Meteoroloji uyardı: Eskişehir için sıcaklık uyarısı! Uzmanlar risklere karşı uyardı...

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir için sıcak hava uyarısında bulundu. 27 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 17.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji uyardı: Eskişehir için sıcaklık uyarısı! Uzmanlar risklere karşı uyardı...

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, 27 Temmuz 2025 Pazar günü Eskişehir genelinde havanın açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği kaydedildi.

Meteoroloji uyardı: Eskişehir için sıcaklık uyarısı! Uzmanlar risklere karşı uyardı... 1

SARICAKAYA'DA 47 DERECE BEKLENİYOR

İl ve ilçe bazında açıklanan tahminlere göre, en yüksek sıcaklığın 47 dereceyle Sarıcakaya'da, en düşük sıcaklığın ise 34 dereceyle Mihalıççık'ta ölçülmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Eskişehir için sıcaklık uyarısı! Uzmanlar risklere karşı uyardı... 2

UZMANLARDAN UYARILAR

Meteoroloji yetkilileri, aşırı sıcak havalar nedeniyle vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, açık alanda çalışanların, yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunan bireylerin sıcak çarpmasına karşı risk altında oldukları hatırlatılarak gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Meteoroloji uyardı: Eskişehir için sıcaklık uyarısı! Uzmanlar risklere karşı uyardı... 3

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir Sarıcakaya meteoroloji genel müdürlüğü sıcak çarpması
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