Meteoroloji uyardı: Eskişehir için sıcaklık uyarısı! Uzmanlar risklere karşı uyardı...

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, 27 Temmuz 2025 Pazar günü Eskişehir genelinde havanın açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği kaydedildi.

SARICAKAYA'DA 47 DERECE BEKLENİYOR

İl ve ilçe bazında açıklanan tahminlere göre, en yüksek sıcaklığın 47 dereceyle Sarıcakaya'da, en düşük sıcaklığın ise 34 dereceyle Mihalıççık'ta ölçülmesi bekleniyor.

UZMANLARDAN UYARILAR

Meteoroloji yetkilileri, aşırı sıcak havalar nedeniyle vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, açık alanda çalışanların, yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunan bireylerin sıcak çarpmasına karşı risk altında oldukları hatırlatılarak gerekli tedbirlerin alınması istendi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır