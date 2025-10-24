HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yağış o gün yeniden dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Cumartesi günü Batı Karadeniz'in tamamında Sakarya, Bursa ve Yalova'da yer yer yağışların kuvvetli olacağını belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Macit, İstanbul'da yağışın cumartesi orta kuvvette devam edeceğini, pazar yağış beklenmediğini, pazartesi günü ise tekrar sağanak yağışın geri döneceğini, hava sıcaklığının 20-24 derece dolayında olacağını kaydetti.

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yağış o gün yeniden dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı. Macit, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre cuma günü Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege'de beklediğimiz yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sel ve su baskınına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz. Cuma günü gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya'da, cumartesi de Batı Karadeniz'in tamamında Sakarya, Bursa ve Yalova'da yer yer yağışlar kuvvetli olacak. Sel ve su baskını meydana gelebilir. Cumartesi günü bunun dışında Marmara'da, özellikle de Kuzey Ege'de ve bunun yanında da Karadeniz bölgesinde yağışlar devam ediyor. Pazar günü ise yağışlı hava doğuya doğru hareket ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz" dedi.

İSTANBUL'A YAĞIŞ PAZARTESİ GERİ DÖNECEK

Macit, İstanbul'da yağışın cumartesi orta kuvvette devam edeceğini, pazar yağış beklenmediğini, pazartesi günü ise tekrar sağanak yağışın geri döneceğini, hava sıcaklığının 20-24 derece dolayında olacağını kaydetti. Macit, Ankara'da cumartesi orta kuvvette yağış beklendiğini, pazar ve pazartesi yağış olmayacağını, İzmir'de de hafta sonu yağış olmayacağını, pazartesi günü yeni bir yağışlı havanın etkisini göstereceğini belirtti.

SICAKLIK DÜŞECEK

Macit, haftanın ilk günü olan pazartesi günü, yurdun alt kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini söyleyerek, "Pazartesi günü Marmara'da ve Kuzey Ege'de başlayacak yağışların salı günü, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de, çarşamba günü de yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı artmaya başladı. Hafta sonunda ve önümüzdeki haftanın ilk günü mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Çarşamba günü ise yağışla beraber azalarak mevsim normallerinin ülke genelinde yer yerde altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yer yerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHAKaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski eşini bıçakla öldürmüştü! O zanlı tutuklandıEski eşini bıçakla öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
İzmir'de güpegündüz dehşet: Yardım çığlıkları yürek yaktı!İzmir'de güpegündüz dehşet: Yardım çığlıkları yürek yaktı!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.