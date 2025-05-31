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Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için yağışlı havalar konusunda uyarıda bulundu. Yayınlanan haftalık raporda, sağanak yağışların İstanbul dahil olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak etkili olacak
Mustafa Fidan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, yurtta etkili olan yağışların bir süre daha devam edeceği belirtildi. Özellikle İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir, Konya ve Karaman hariç) ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ

Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.
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Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir, Konya ve Karaman hariç) ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

pazar

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

pazartesi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Eskişehir, Konya ve Karaman dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

salı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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hava durumu istanbul hava durumu sağanak yağış
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