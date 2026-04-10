Meteoroloji uyardı: Kars’ta kar yağışı başladı

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Kars’ta lapa lapa kar yağışı başladı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Kars’ta lapa lapa kar yağışı başladı. Aniden bastıran kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakalarken, kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Yetkililer, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı peş peşe uyarılarda bulundu.
Yapılan son tahminlere göre bölge genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Iğdır çevrelerinde aralıklı yağmur beklenirken, Kars ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Yağışların özellikle akşam saatlerinden sonra etkisini artıracağı bildirildi.

"Kar kalınlığı 20 santimi aşabilir"

Meteoroloji, kar yağışının yer yer kuvvetleneceğine dikkat çekti. Şehir merkezlerinde 5 ila 15 santimetre arasında kar örtüsü oluşabileceği, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği ifade edildi. Öte yandan bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis beklendiği kaydedildi.

"Zirai don uyarısı"

Yetkililer, Kars ve Ağrı çevrelerinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiğini açıkladı. Cumartesi gününe kadar devam etmesi öngörülen risk nedeniyle çiftçilerin ve üreticilerin gerekli tedbirleri alması istendi.
Öte yandan, Doğu Anadolu’da etkisini artıran soğuk hava dalgası başta Kars olmak üzere Ağrı ve Iğdır çevrelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

