HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava durumu raporuna göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Muğla'nın doğusu Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illere dikkat 1

Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illere dikkat 2

Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illere dikkat 3

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illere dikkat 4

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illere dikkat 5

Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prostat büyümesine dikkat: "Bıçak altına yatmak" tek çare değil!Prostat büyümesine dikkat: "Bıçak altına yatmak" tek çare değil!
Savaş sesleri... NOTAM kararı sonrası THY de uçuşları durdurdu Savaş sesleri... NOTAM kararı sonrası THY de uçuşları durdurdu
Anahtar Kelimeler:
meteoroloj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.