Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bu illere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.