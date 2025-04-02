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Meteoroloji uyardı! Ortalık savaş alanına döndü: Sağanak, fırtına ve hortum...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.04.2025 19:22
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılarda bulunmuştu. Sağanak, fırtına, gök gürültülü sağanak yağış pek çok ili olumsuz etkiledi. Antalya'da ortalık savaş alanına döndü. Elazığ’da kuvvetli yağış sonrası semt pazarını su bastı. Mersin'deki hortum seralara zarar verdi. İşte detaylar..

Meteoroloji uyardı! Ortalık savaş alanına döndü: Sağanak, fırtına ve hortum...

Türkiye'nin neredeyse her yerinde yarından itibaren sağanak yağış beklenirken bazı illerde yağış hayatı olumsuz etkiledi.

ANTALYA'DA HORTUM

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası oluşan hortum bir iş yerinde büyük ölçüde zarar oluşmasına neden oldu. Hortum, 2 ton ağırlığındaki bungalovu 30 metre sürüklerken, karavan yapılmak üzere bekleyen hafif ticari bir aracı da otomobillerin üzerine fırlattı. Hortumun bungalovu dışında 9 araçta büyük ölçüde zarar meydana getirdiği belirtildi.

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"BUNGALOV ÖNCE SAĞA, SONRA SOLA GİTTİ"

İş yeri sahibi Ahmet Ali Gök ise aniden bir hortum meydana geldiğini belirterek "Yağmurun etkisini artırdığı sırada elektrik kesintisi oldu. Elektrik kesintisinden sonra bahçemizde bulunan eşyaların sağa sola gittiğini, üçgen bungalov evimizin önce sağa, sonra sola gitti. İşyerimizin önünde bulunan bütün araçları alabora etti. 9 araçta hasar var. Büyük çapta maddi hasar oluştu" dedi.

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ANKARA'DA DOLU ZARAR VERDİ!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı.Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde şiddetli dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı. Dolu nedeniyle özellikle buğday ve diğer tarım ürünlerinin yetiştiği tarlalarda büyük zarar meydana geldi. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı bölgede dolu, seyir halindeki bir aracın ön camının da kırılmasına neden oldu.

ELAZIĞ'DA SEMT PAZARINI SU BASTI

Elazığ’da aniden bastıran kuvvetli yağış sonrası semt pazarını su bastı. Pazar yerinde kurulan şemsiye ve kasalar sel sularına kapıldı.Elazığ’da aniden bastıran kuvvetli sağanak, semt pazarını adeta göle çevirdi. Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan yağış cadde ve sokakları suyla doldururken, pazarcı esnafı da büyük zarar gördü. Pazar yerinde kurulan tezgahlar sular altında kalırken, sebze ve meyve kasaları sel sularına kapılıp sürüklendi. Şemsiyelerin devrildiği pazarda, tezgahlar da zarar gördü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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MERSİN'DE HORTUM!

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle bazı seralarda zarar oluştu.İlçede sabah başlayan fırtına, Ören ve Alataş mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi.Kısa süreli hortumun da oluştuğu bölgedeki bazı seraların direkleri yıkıldı, bazılarının da naylonları yırtıldı.

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Hortum nedeniyle, örtü altında yetiştirilen ürünlerde zarar oluştu.Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2 bin dönümlük seranın hasar gördüğünü belirtti.Gümüş, mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını kaydetti.

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KAHRAMANMARAŞ'TA 3 EVİN ÇATISI UÇTU!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.Boğazören Mahallesi Senir mevkisinde fırtına nedeniyle 3 evin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Büyükşehir ve Andırın belediyelerinin ekipleri, uçan çatı parçalarını toplamak ve sağanak nedeniyle bölgede biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sağanak
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