Meteoroloji uzmanı tarih ve saat vererek açıkladı! Pazartesi kar mı geliyor?

Marmara’da gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos, yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösterdi. Zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde dalgalar etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 63 kentte kuvvetli yağış, kar ve fırtına için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, önümüzdeki günler için kar yağışı uyarısında bulundu.

Yeni yılın ikinci haftasında yurdu lodos etkisi altına aldı. Marmara’da gece saatlerinde başlayan lodos gün içerisinde de etkili oldu. Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, "Sadece İstanbul'da değil yurdun büyük bölümünde bugün lodos etkili." dedi. Yarın İstanbul'da havanın 10 derece birden düşeceğini belirten Köse, kar yağışına dair tahminlerini açıkladı.

Sözcü Televizyonu'na konuşan Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, pazar gecesi kuzeyden inen soğuk havayla birlikte sıcaklıkların ani düşüşe uğrayacağını ve kar seviyesine ineceğini söyledi.

"HAVA SICAKLIKLARI KAR SEVİYESİNE İNECEK"

Ahmet Köse şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da yarın (cuma) hava 10 derece birden düşecek. Cumartesi günü yağışlar başlayacak. Pazar gecesi tekrardan kuzeyden inen soğuk havayla birlikte sıcaklıklar ani düşecek. Yeniden bir 10 derece civarında düşerek kar seviyesine inecek. Pazartesi ve salı günü İstanbul'da kar yağma ihtimali yüksek. Ancak ne kadar örtü bırakır bunu yaklaşık 24 saat sonra söylemek çok daha doğru olur.

İstanbul ve yurdun batı kesimleri için kış daha yeni başlıyor. Kış bitmedi. İstanbul'da kış, ocak ortasında başlar, şubat sonunda biter.

"BU SENE YAĞIŞLAR MEVSİM NORMALLERİNİN %70 ÜZERİNDE OLACAK"

Bu sene Karadeniz kıyılarında ve Akdeniz kıyılarında yağışların mevsim normallerinin %70 olasılıkla daha üzerinde olacağını tahmin ediyoruz.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yaklaşık 0.5 ila 1.1 derece üzerinde seyredecek. İstanbul'da bu sene kış olacak. Kar yağışı alacak.
Ancak henüz daha vakti var.

Pazartesiden sonra muhtemelen İstanbul kışta başlamış olacak. Esas kış 30 Ocak'tan sonra başlar."

