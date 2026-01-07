Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarılar! İstanbul'a kar yağışı için de tarih verildi

Türkiye'de geçen hafta hava sıcaklığı hissedilir derecede düşmüştü. Düşen sıcaklıkların ardından yurdun büyük bir bölümü de beyaza bürünmüştü.

63 İLE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Hafta başında bazı bölgelerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede artarken, termometreler yine tersine döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için 63 ile sarı kodlu uyarı verdi.

Ayrıca AKOM da bugün İstanbul için art arda uyarılar yayınladı. AKOM'un sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Akşam saatlerinden (22:00) itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden (8:00) itibaren fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90km/s) şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök görültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların perşembe günü itibari ile 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

AKOM'DAN BİR UYARI DAHA: "FIRTINA VE SAĞANAK"

AKOM'dan İstanbul için bir uyarı daha geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde, yağışlı hava ile birlikte soğuk havanın etkili olması beklenirken hafta başından beri 15-18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibari ile 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Bu nedenle bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir"

VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "İstanbul’da Cuma günü hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmektedir. 08.01.2026 Perşembe görülecek sağanak, gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı, Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalarla, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI! TARİH VERİLDİ

Ayrıca Hava Forum adlı X sayfasından da İstanbul'da Pazartesi günü kar yağışı beklendiği aktarıldı. Yapılan paylaşımda, "İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı bekliyoruz. Etkisi ne olacak henüz tam oturmadı. Takipteyiz" ifadelerine yer verildi.

UYARI VERİLEN İLLER

Öte yandan sarı kodlu uyarı verilen 63 il şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivası, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce