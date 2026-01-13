Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışlı sistemin ilimiz genelinde etkisini kaybetmesini müteakiben, özellikle gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarındaki düşüşe bağlı olarak kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkların yağış sonrası önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyretmesi beklenmektedir" denildi.

Kaynak: İHA