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Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde ziirai don uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların; 11 Nisan Cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerinin 4 - 8 derece altına düşeceğini belirten Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, soğuk havanın 16 Nisan Çarşamba gününe kadar etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sıcaklık düşüşü ile yerel olarak; Diyarbakır, Batman ve Siirt’in kuzey kesimleri, Şırnak’ın kuzey ve doğusu, Şanlıurfa’nın Karacadağ bölgesinde zirai don hadisesi bekleniyor" denildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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