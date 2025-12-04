Meteorolojiden 5 ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye, Ege Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Bugün özellikle kıyı Ege’de etkili olması beklenen şiddetli sağanakların, hafta sonu boyunca yurdun büyük bölümüne yayılacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir’de kuvvetli sağanak yağış görülecek. Ayrıca Balıkesir’in batı kıyı ilçeleriyle Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
MGM, Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yoğun sis uyarısında bulundu. Sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinde ani düşüşler yaşanabileceği belirtti.
İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don bekleniyor. Kırşehir, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Iğdır ve Kars’ta gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
BURSA °C, 17°C: Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C: Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C: Parçalı bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
ADANA °C, 23°C: Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C: Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 13°C: Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C: Parçalı bulutlu
KONYA °C, 12°C: Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu
