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Meteorolojiden buzlanma, don ve çığ uyarısı

07.03.2025 09:43
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Erzurum ve çevresinde sıcaklıklar hissedilir derecede artmasına rağmen uzmanlar buzlanma, don ve çığ uyarısında bulundu.

Meteorolojiden buzlanma, don ve çığ uyarısı

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

"TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Meteorolojiden buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yapılarak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Çığ don
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