Metil alkolden zehirlenen kadın, 9 aylık yaşam savaşını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Hanzade Özerten Urul (45), 9 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 24 Ocak'ta Ortakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yazar ve İletişimci Hanzade Özerten Urul ve eşi Emre Urul (49), metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaştı. Hanzade Özerten Urul, Bodrum Devlet Hastanesi'ne eşi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hanzade Özerten Urul önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından ilçedeki bir özel hastaneye sevk edildi. Hanzede Özerten Urul, 28 Eylül'de, 9 ay süren yaşam savaşını kaybetti, ertesi gün Ortakent Kerem Aydınlar Camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Emre Urul'un ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren 36 saatlik tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ANKARA'DA YAKALANDI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çiftin metil alkolü Ankara'dan aldıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin Z.A.D. ve M.T. olduğunu tespit etti. 26 Ocak'ta düzenlenen operasyon ile şüpheliler, Ankara'da gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Metil alkolden zehirlenen kadın, 9 aylık yaşam savaşını kaybetti

