Metrelerce savrulup dükkana düştü! O anlar kameralara yansıdı

Ordu’nun Ünye ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya savrularak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çiğdem Sevinç

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru seyreden Fatih G. (29) yönetimindeki otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Fikri Bav'a (81) çarptı.

DÜKKANIN İÇİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle kayan otomobil ile yaşlı adam metrelerce havaya savrularak bir oto temizleme dükkânının içine düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin aniden kaymaya başladığı, yaşlı adama çarparak havaya fırlattığı ve dükkânın içine girdiği görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

