Metrelerce sürüklenen araçta kazayı sıyrık bile almadan atlattılar

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç taklalar atarken, hurdaya dönen otomobilden sürücü ve yolcusu şans eseri yara almadan kurtuldu.Kaza, Kütahya-Eskişehir Yolu Ertuğrulgazi Mahallesi’dne meydana geldi.

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç taklalar atarken, hurdaya dönen otomobilden sürücü ve yolcusu şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kütahya-Eskişehir Yolu Ertuğrulgazi Mahallesi’dne meydana geldi.

Edinilen bilgilere Eskişehir istikametinde ilerleyen Enes G. (22) idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan araç taklalar atamaya aşladı. Yaklaşık 200 metre savrulan ve taklalar açan araç hurdaya dönerken, otomobildeki sürücü ve yolcusu kazdan şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir
