Metrelerce yükseklikte boşanma pazarlığı! Tehlikeli hareketlerle ölüme meydana okudu; eşini zor da olsa ikna etti

Melih Kadir Yılmaz

Antalya'da eşiyle boşanma aşamasında olan Ender E. çıkan tartışma sonrası balkonun demir korkuluklarına çıktı. Eşinden boşanmak istemeyen Ender E., kendisini boşluğa sarkıttı ve tehlikeli hareketler yaptı. Olay yerine müzakereci gelirken, Ender E. eşinin boşanma davasını çekeceğine dair söz vermesi üzerine güvenli bölgeye geçti. İşte detaylar...

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katında meydana geldi.

KENDİNİ DEMİR KORKULUKLARDAN SARKITTI

Edinilen bilgiye göre, bir süredir ailevi sorunlar yaşayan ve eşinin boşanma davası açtığı Ender E. boşanmak istemediğini belirterek eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ender E. dairenin balkonuna çıkarak kendisini demir korkulukların diğer tarafına sarkıttı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumuna karşı atlama yatağı kurmak istedi, ancak park halindeki araçlar nedeniyle zorluk yaşadı.

MÜZAKERECİ ÇAĞIRDI

Araç sahiplerine ulaşılarak otomobillerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından atlama yatağı kurulabildi. Ender E.'nin polis ekiplerinin ve eşinin kendisi ile görüşme taleplerine yanıt vermemesi üzerine olay yerine müzakereci çağrıldı.

MÜZAKERECİ VE EŞİNE BOŞANMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Balkon korkuluklarının dış kısmında sürekli hareket halinde olması nedeniyle çevrede toplanan meraklı vatandaşlar yaşananları cep telefonları ile kaydederken olayı endişeli gözlerle izledi. Adrese gelen müzakereci ve eşi ile uzun süre görüşen Ender E. boşanmak istemediğini belirtti.

EŞİ SÖZ VERDİKTEN SONRA GÜVENLİ BÖLGEYE GEÇTİ

Zaman zaman tehlikeli hareketler yapan Ender E. yaklaşık 45 dakikalık ikna çabasının ardından eşinin boşanma davasını geri çekeceğine söz vermesi üzerine eyleminden vazgeçerek güvenli bölgeye geçti. Polis ekipleri eşliğinde apartmandan inen Ender E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

