HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Metro istasyonunda 3 arkadaşa bıçaklı saldırı! 20 dakika içinde yakalanıp gözaltına alındılar...

Bursa'da metro durağında bekleyen 3 arkadaşı çıkan tartışmada bıçakla yaralan Ö.V. ile yanındaki arkadaşları R.T., B.Ö. ve B.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Metro istasyonunda 3 arkadaşa bıçaklı saldırı! 20 dakika içinde yakalanıp gözaltına alındılar...
Çiğdem Sevinç

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi, Cumalıkızık Metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.’nin yanına, tanımadıkları bir kişi geldi. Yanlarına gelen kişi ile 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla 3 arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

METRO-ISTASYONUNDA-3-ARKADASI-BICAKLAYAN_732678_216420

20 DAKİKADA YAKALANDILAR

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 3 arkadaşı bıçaklayan Ö.V. ile yanındaki R.T., B.Ö., ve B.K.'yi olaydan 20 dakika sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, yaralanan Cahit A., polise verdiği ifadesinde, “İşten geliyorduk. Metro beklediğimiz sırada aramızda tartışma çıktı ve bıçakladı. Yanında birkaç arkadaşı da vardı” dedi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

METRO-ISTASYONUNDA-3-ARKADASI-BICAKLAYAN_732677_216420

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeniden gizli kamera skandalı! Denizli'de prizden gizli kamera çıktı, evi kiralayanlar o anları paylaştıYeniden gizli kamera skandalı! Denizli'de prizden gizli kamera çıktı, evi kiralayanlar o anları paylaştı
Karadeniz'e gidecek bu hastalar dikkat!Karadeniz'e gidecek bu hastalar dikkat!

Anahtar Kelimeler:
metro bıçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Kahvaltı organizasyonu felaketle sonuçlandı! Beton kemer yıkıldı altında kalan doktor öldü, eşi yaralandı

Kahvaltı organizasyonu felaketle sonuçlandı! Beton kemer yıkıldı altında kalan doktor öldü, eşi yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.