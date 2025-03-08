Metro kullanacaklar dikkat! Bu duraklar bugün kapalı olacak

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız… — Metro İstanbul (@metroistanbul) March 7, 2025