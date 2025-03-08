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  4. Metro kullanacaklar dikkat! Bu duraklar bugün kapalı olacak

Metro kullanacaklar dikkat! Bu duraklar bugün kapalı olacak

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.03.2025 09:45
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Metro İstanbul'dan yeni bir duyuru geldi. Duyuruya göre bugün İstanbul'da bazı metro durakları kapalı olacak. Buna göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, bugün saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

Metro kullanacaklar dikkat! Bu duraklar bugün kapalı olacak

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
metro
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