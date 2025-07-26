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Metrobüs durağında başını çarpıp ağır yaralanmıştı! 3 ay sonra hayatını kaybetti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Mecidiyeköy metrobüs durağında yoğunluk sırasında yaşanan itişmede E.B.D.’nin çarptığı işitme ve konuşma engelli Abdurrahim Gürsoy, başını beton zemine çarptı. Beyin kanaması geçiren Gürsoy, tedavi gördüğü hastanede 3 ay sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili Şişli polisi tarafından gözaltına alınan E.B.D.’ye çıkartıldığı mahkemece ev hapsi verildi. Olay sonrası yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Nisan saat 23.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme ve konuşma engelli olan Abdurrahim Gürsoy’un metrobüse binmek için durakta beklemeye başladı.

Metrobüs geldiği sırada lise öğrencisi E.B.D. ile Gürsoy arasında itişme yaşandı. Yere düşen Gürsor başını beton zemine çarparak ağır şekilde yaralandı.

Metrobüs durağında başını çarpıp ağır yaralanmıştı! 3 ay sonra hayatını kaybetti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı 1

3 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Gürsoy, yoğun bakımda ameliyata alındı. Gürsoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18 Temmuz’da hayatını kaybetti.

Metrobüs durağında başını çarpıp ağır yaralanmıştı! 3 ay sonra hayatını kaybetti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı 2

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 15 yaşındaki E.B.D., emniyette adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan E.B.D.’ye adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi.

Metrobüs durağında başını çarpıp ağır yaralanmıştı! 3 ay sonra hayatını kaybetti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı 3

OLAY SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan olayın ardından yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin istasyona geldiği ve ağır yaralanan Abdurrahim Gürsoy’u sedyeye ambulansla aldıkları görülüyor.

Metrobüs durağında başını çarpıp ağır yaralanmıştı! 3 ay sonra hayatını kaybetti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı 4

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs ev hapsi
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