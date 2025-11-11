Metrobüs durağında insan trafiği! En yoğun güzergahta arızalanınca ortaya bu görüntüler çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs ağrızalanınca insan trafiği yaşandı. İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar saatlerce ulaşımda aksama yaşadı.
Avcılar'da metrobüs, bilinmeyen nedenle arızalandı. Ekiplerin müdahale ettiği metrobüs nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluşurken işlerine gitmek isteyenler duraklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.
İETT tarafından yapılan açıklamada, "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir" denildi.
Arızalı metrobüsün bölgeden kaldırılmasıyla seferler normale dönerken duraklarda yaşanan yoğunluk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
