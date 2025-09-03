HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meteroloji duyurdu: Bazı iller sıcaktan kavrulacak, bazı illerde sağanak yağış! İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Paylaşılan rapora göre bazı iller sıcak havadan kavrulacak. Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseleceği bildirildi. Diğer yandan 29 il için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı ve tarih verildi. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı ve sağanak yağış beklenen illerin listesi...

Meteroloji duyurdu: Bazı iller sıcaktan kavrulacak, bazı illerde sağanak yağış! İşte o iller
Mustafa Fidan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4-8 Eylül tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde termometrelerin 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan raporda, tarih verilerek 29 il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki yağış hangi illerde etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteroloji duyurdu: Bazı iller sıcaktan kavrulacak, bazı illerde sağanak yağış! İşte o iller 1

BİR YANDAN SICAKLA KAVURACAK BİR YANDAN SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Rapora göre; yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteroloji duyurdu: Bazı iller sıcaktan kavrulacak, bazı illerde sağanak yağış! İşte o iller 2

Aydın ve Denizli'de termometrelerin 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Diğer illerde ise sıcaklıklar 30-36 derece arasında seyredecek.

Meteroloji duyurdu: Bazı iller sıcaktan kavrulacak, bazı illerde sağanak yağış! İşte o iller 3

BAZI İLLERDE TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERECEK

Öte yandan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bazı illerde sıcaklıkların 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Özellikle Diyarbakır ve Batman'da termometreler 35-38 derecelere kadar ulaşacak.

Meteroloji duyurdu: Bazı iller sıcaktan kavrulacak, bazı illerde sağanak yağış! İşte o iller 4

KUVVETLİ SAĞANAK KAPIDA! 29 İL İÇİN ALAR VERİLDİ

Marmara ve Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok ilde ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin raporuna göre; cumartesi günü 29 il için yağış uyarısı yapıldı.

Meteroloji duyurdu: Bazı iller sıcaktan kavrulacak, bazı illerde sağanak yağış! İşte o iller 5

O iller şu şekilde:

Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce,

Karabük, Bolu, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat,

Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane,

Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Sivas, Bartın, Zonguldak

03 Eylül 2025
03 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmişti! İlk duruşma tarihi belli olduCHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmişti! İlk duruşma tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler! "Netanyahu denilen gaddara seyirci kalamayız"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler! "Netanyahu denilen gaddara seyirci kalamayız"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış hava sıcaklıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den Gürsel Tekin hamlesi! Savunması istendi

CHP'den Gürsel Tekin hamlesi! Savunması istendi

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Sadettin Saran: ''Bizim için en iyi teknik direktör o...''

Sadettin Saran: ''Bizim için en iyi teknik direktör o...''

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.