Mevlânâ'nın sesi dünyada yankılanıyor: Şeb-i Arus takvimi açıklandı!

Hazreti Mevlânâ’nın 752'nci Vuslat Yıldönümü etkinlik takvimi İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım programında kamuoyuyla paylaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Konya Valisi İbrahim Akın, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay'ın katıldığı tanıtım toplantısında, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanat birimlerinin sanatkârları ile Türkiye'de tasavvuf felsefesi ve Mevlânâ üzerine çalışmalarıyla tanınan saygın akademisyenlerin katılımıyla 11 gün sürecek programın ayrıntıları anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda yaptığı konuşmaya Hazreti Mevlana'yı rahmetle yâd ederek başladı.

Bakan Ersoy, bu yıl da Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Hazret-i Mevlânâ’yı 11 gün sürecek meşkler, paneller, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, Sema Mukabelesi ve farklı etkinliklerle anmakla kalmayıp anlamaya da çalışacaklarını söyledi.

Mevlevîlik kültürünün âdâbı, erkânı, mûsikîsi, edebî külliyatı ve “Semâ” geleneğinin benzersiz bir yere sahip olduğunu ifade eden Ersoy, bu mirasın korunmasının Bakanlığın temel sorumlulukları arasında olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda Mevlevî Semâ Törenleri’nin dünya ölçeğinde tanınması ve kültürün evrensel düzeyde bilinmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, Mevlevî Semâ Mukabelesi’nin 2008 yılında UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsilî Listesi”ne Türkiye adına kaydettirildiğini hatırlattı.

MEVLÂNÂ’YI DOĞRU ANLAMAK VE DOĞRU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bakan Ersoy, Mevlânâ’yı anmanın yanında onu doğru anlamanın ve doğru anlatmanın da önemine dikkat çekti. Ersoy, bu amaçla hem yurt içinde hem yurt dışında yürüttükleri çalışmalara değindi.

Dünyanın birçok bölgesinden gelen geri dönüşlere işaret eden Ersoy, çalışma arkadaşlarından Anadolu erenleriyle ilgili yaptıkları çalışmaların nasıl karşılandığına dair bilgiler aldığını söyledi.

Bugün dünyanın farklı ülkelerinde insanların Anadolu erenlerine karşı ciddi bir ilgi içinde olduğunu vurgulayan Ersoy, Mevlânâ’nın, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin ve Ahmet Yesevî’nin seslerinin çok farklı coğrafyalarda yankılandığını belirtti.

Bakan Ersoy, asırlar öncesinden gelen bu sesin zaman, mekân ve kültür ayrımı gözetmeksizin insanların kalplerine dokunduğunu vurguladı.

Modern hayatın zorlukları içinde ayakta kalmaya çalışanların Mevlânâ ve Yunus Emre’nin öğretileriyle hayata tutunduğunu dile getiren Ersoy, eserlerin tesirinin asırlardır sürdüğünü ifade etti.

Ersoy, konuşmasında “O ses bugün tüm dünyada karşılık buluyor, gönüllere hayat bahşeden nefesi hala tazeliğini koruyor.” sözlerine yer verdi.

İnsanlığın bugün her zamankinden daha fazla merhamet ve muhabbet çağrısına ihtiyaç duyduğunu söyleyen Ersoy, barış ile kardeşlik çağrısının önemine vurgu yaptı.

Bakan Ersoy, bu evrensel mesajların daha güçlü duyulması için Hazret-i Mevlânâ’yı anlamaya, anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceklerini dile getirdi.

ANMA TÖRENLERİ BU YIL KARAMAN’DA BAŞLAYACAK

Bakan Ersoy, bu yıl Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin ilk kez 6 Aralık 2025’te Mevlânâ’nın vâlidesi Mümine Hatun’un Karaman’daki kabrinde düzenlenecek “Mâder-i Mevlâna” etkinliği ile başlayacağını açıkladı.

Ersoy, program boyunca ziyaretçileri konserler, Mesnevî Sohbetleri, konferanslar, sergi etkinlikleri ve Semâ Mukabelesi dâhil birçok etkinliğin beklediğini söyledi.

Bu yıl çocuklara yönelik özel etkinlikler hazırladıklarını belirten Ersoy, minik misafirlerin Mesnevî’den seçilmiş hikâyelerle buluşacağını dile getirdi.

Ayrıca Kutbu’n-Nâyî merhum Niyazi Sayın anısına “ney meşki” etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

ETKİNLİKLER DÜNYA GENELİNDE İLGİ GÖRÜYOR

Konya’da düzenlenen bu etkinliklerin dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini, Mevlânâ’nın öğretilerinin her yıl yüzbinlerce insanı Konya’ya çektiğini belirten Ersoy, bu ilginin Şeb-i Arûs döneminde daha da arttığını söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 200’e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü sözlerine ekleyen Ersoy, GoTürkiye platformu üzerinden milyonlarca kişiye ulaştıklarını ifade etti. Ersoy, etkinlikler için hazırlanan özel tanıtım filminin tüm dünyaya duyurulacağını aktardı.

Bu yıl ayrıca “Müzehhep Mesnevîler Sergisi”nin Rami Kütüphanesinde ziyaretçilere açılacağını söyleyen Ersoy, sergide yetmiş müzehhep Mesnevî nüshasının yer alacağını ifade etti.

Bakan Ersoy, sanat kurumlarını, sanatkârları ve akademisyenleri tebrik ederek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Valisi İbrahim Akın’a teşekkür etti.

ETKİNLİKLER HALKA AÇIK OLACAK

Şeb-i Arûs etkinlikleri, bu yıl 6–17 Aralık 2025 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek.

Program boyunca Kur’ân-ı Kerîm tilavetleri, tasavvuf müziği konserleri, ney meşkleri, Mesnevî sohbetleri, konferanslar, sergi etkinlikleri ve Semâ Mukabelesi ziyaretçileri karşılayacak.

Bu yıl ayrıca ilk kez düzenlenen “Mâder-i Mevlâna” buluşması Karaman’da gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin tümü halka açık olacak.