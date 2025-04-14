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Mevsim değişiyor ama enerjiniz yerinde değil mi? Her yorgunluk bahar yorgunluğu değil! Uzun süren halsizlik hastalık habercisi olabilir

Mevsim geçişlerinin en sık karşılaşılan etkilerinden biri olan bahar yorgunluğu, özellikle kış aylarında yavaşlayan metabolizmanın baharla birlikte hızlanan tempoya uyum sağlamakta zorlanmasıyla ortaya çıkıyor. Halsizlik, isteksizlik ve sürekli yorgunluk hissi gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, çoğu zaman birkaç hafta içinde geçse de, uzmanlar iki haftadan uzun süren yorgunluk belirtilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Belirtiler nedir? Detaylar haberimizde...

Mevsim değişiyor ama enerjiniz yerinde değil mi? Her yorgunluk bahar yorgunluğu değil! Uzun süren halsizlik hastalık habercisi olabilir

Kış aylarında yavaşlayan metabolizmanın, baharın gelmesiyle hızlanan tempoya uyum sağlayamaması sonucu ortaya çıkan bahar yorgunluğu; halsizlik, bitkinlik ve isteksizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Genellikle iki ila üç hafta süren bu geçici durum, bazı bireylerde daha uzun sürebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, bahar yorgunluğunun kişinin sosyal ve iş yaşamını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, bu şikayetlerin iki haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor.

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BAHAR YORGUNLUĞUNUN BELİRTİLERİ

"Boyun, sırt, omuz ve yaygın eklem ağrıları, mide bağırsak sisteminde değişikliğe bağlı olarak mide ağrıları, şişlik, gaz, kabızlık ve ishal, iştah değişiklikleri, nöropsikiyatrik değişikliklere bağlı olarak sinirlilik, baş ağrısı, sıkıntı, uyku düzensizlikleri, cilt, kalp, tansiyon ve şeker hastalıklarında artış görülür. Bahar aylarında havadaki ısı, ışık, nem ve havadaki iyon değişikliklerine bağlı olarak insan metabolizmasında da değişiklikler olur. Hormonal değişikliklere bağlı olarak mide şikâyetlerinde artış veya mide hastalıklarının nüksü, tansiyon ve şeker regülasyonunda bozulma görülebilir. Yine bahar aylarındaki hareket ve beslenme alışkanlığındaki değişiklik de bahar yorgunluğunun ortaya çıkmasına neden olabilir."

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"SUSUZ KALMAYIN"

Uzm. Dr. Serdal Baysal, "Vücudun susuz kalması; susuzluğun düzeyi ile ait olmakla birlikte yorgunluktan komaya kadar değişen ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Düzenli egzersiz olarak sabah veya akşam yürüyüşleri, bisiklet kullanma, jimnastik yapılabilir. Bahar aylarında vücudun vitamin ve mineral ihtiyacı arttığı için bol sebze ve meyve tüketilmeli. Sıcak havalarda artan su ihtiyacı nedeniyle günlük 2-3 litre sıvı alınmalı, alkollü ve kafeinli içecekler mümkün olduğunca az tüketilmeli, karbonhidratlı gıdalar yorgunluk ve dikkatsizliğe neden olduğu için az tüketilmeli. Ağır yemekler yerine sebzeli ve zeytinyağlı gıdalar tercih edilmeli, kavurma ve ızgara etler yerine de haşlama etler tüketilmelidir. Yorgunluk, bir hastalık değil bir şikâyettir. Birçok hastalıkta yorgunluk ilk bulgu olabilir, bu nedenle uzun süren yorgunluklarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı" dedi.

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BAHAR YORGUNLUĞUNDAN KORUNMANIN YOLLARI

Uzm. Dr. Serdal Baysal, açık havada yürüyüş yaparak, günlük duş alarak, bol sıvı tüketerek, az ve sık aralıklarla beslenerek, vitamin ve mineral içeriği zengin içecek ve yiyecekler tüketerek, hobilerle uğraşarak, müzik dinleyerel, sigara, alkol ve kafein içeren gıda tüketimini azaltarak, bahar yorgunluğundan korunmanın mümkün olduğunu kaydetti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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bahar yorgunluğu yorgunluk İlkbahar
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