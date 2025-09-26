HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Mevsim geçişlerinde grip riskine dikkat! Soğuk algınlığı ile karıştırmayın! Uzmanlardan aşı uyarısı: "Grip aşısı her yıl yapılmalı"

Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip vakalarında artış beklendiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, grip hastalığının basit bir soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Mevsim geçişlerinin bağışıklık sistemini zayıflattığını ve bu dönemde grip riskinin arttığını ifade eden Prof. Dr. Saltürk, “Grip aşısı mutlaka her yıl yapılmalı. Özellikle Eylül ile Kasım ayları arasında, risk grubundaki kişilerin aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz” dedi.

Mevsim geçişlerinde grip riskine dikkat! Soğuk algınlığı ile karıştırmayın! Uzmanlardan aşı uyarısı: "Grip aşısı her yıl yapılmalı"

Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip vakalarının artacağına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, hastalığın basit bir soğuk algınlığı ile karıştırıldığını belirterek, grip aşısının bu süreçte en etkili korunma yöntemlerinden biri olduğunu söyledi.

Mevsim geçişlerinde grip riskine dikkat! Soğuk algınlığı ile karıştırmayın! Uzmanlardan aşı uyarısı: "Grip aşısı her yıl yapılmalı" 1

"CİDDİ BİR ENFEKSİYON"

Gribin influenza virüsünün neden olduğu bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Saltürk, “Grip, soğuk algınlığıyla karıştırılmamalıdır. İnfluenza, solunum yollarını etkileyen ciddi bir enfeksiyondur ve özellikle zatürreye, hatta solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Bu nedenle korunmada grip aşısı çok önemli bir rol oynar” ifadelerini kullandı.

Mevsim geçişlerinde grip riskine dikkat! Soğuk algınlığı ile karıştırmayın! Uzmanlardan aşı uyarısı: "Grip aşısı her yıl yapılmalı" 2

"AŞI HER YIL EYLÜL’DEN KASIM’A KADAR YAPILMALI"

Grip virüsünün sürekli değişim gösterdiğini belirten Prof. Dr. Saltürk, aşının yıllık olarak yenilenmesi gerektiğini belirterek, “Grip virüsü kendini sıkça yenileyen bir yapıya sahiptir. Her yıl yeni suşlar ortaya çıkar. Bu nedenle grip aşısının mutlaka her yıl yapılması gerekir. Özellikle Eylül ayından Kasım ayına kadar risk gruplarındaki kişilerin aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz” dedi.

Mevsim geçişlerinde grip riskine dikkat! Soğuk algınlığı ile karıştırmayın! Uzmanlardan aşı uyarısı: "Grip aşısı her yıl yapılmalı" 3

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI

Aşının özellikle risk grupları için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Saltürk, “65 yaş üstü bireyler, kronik akciğer, böbrek ve kalp hastaları, diyabet hastaları, gebeler, bakıma muhtaç kişiler ve huzurevi sakinleri ve bağışıklığı baskılanmış tedavi görenler dikkatli olmalıdır” diye konuştu.

"GRİP AŞISI CANLI VİRÜS İÇERMEZ"

Grip aşısıyla ilgili yanlış inanışlara da değinen Prof. Dr. Saltürk, “Grip aşısı gribe yol açmaz. Canlı virüs içermez, sadece cansız virüs parçacıkları bulunur. Bu nedenle güvenle yapılabilir. Sadece aşı yapılan bölgede hafif kızarıklık veya ağrı olabilir. Gebeler ve çocuklarda da rahatlıkla uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

Mevsim geçişlerinde grip riskine dikkat! Soğuk algınlığı ile karıştırmayın! Uzmanlardan aşı uyarısı: "Grip aşısı her yıl yapılmalı" 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonuKonya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Yalova'da adliye önünde silahlı saldırıYalova'da adliye önünde silahlı saldırı

Anahtar Kelimeler:
grip soğuk algınlığı grip aşısı grip aşısı kimlere yapılır grip aşısı ne zaman yapılır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.