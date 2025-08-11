HABER

Mevsimlik soğan işçilerin zorlu mesaisi dronla görüntülendi

Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Yozgat’ta soğan hasadı başladı. Aydıncık ilçesi Kümbetovası bölgesinde hummalı çalışma sürerken, mevsimlik işçilerin sıcak havadaki zorlu mesaisi dron ile görüntülendi. Binlerce çuval soğanla kaplanan tarlalar, adeta kırmızıya büründü.

Mevsimlik soğan işçilerin zorlu mesaisi dronla görüntülendi

Her yıl yaklaşık 4 bin dekarlık alanda soğan üretiminin yapıldığı bölgede, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren işçiler, gün boyu yoğun mesai harcıyor. 35 dereceyi bulan sıcaklıklarda çalışan işçiler, özenle söktükleri soğanları çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor.

Mevsimlik soğan işçilerin zorlu mesaisi dronla görüntülendi 1

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinden 80 kişilik aile grubu ile Yozgat’a çalışmaya geldiklerini belirten mevsimlik işçi Aydın Gül, şu ifadeleri kullandı: "Diyarbakır Çermik’ten geliyoruz. 80 kişiyiz. Öncelikle Osmaniye tarafına sonra da Yozgat Aydıncık’a gelip çalışıyoruz. Soğan işi yapıyoruz. Sabah saat 4’te kalkıyoruz patates hasadına gidiyoruz oradan da saat 9 gibi soğan işine geliyoruz, işimiz böyle tarım işi. Ailece hep birlikte geliyoruz. Hep bir aileyiz, yanımızda yabancı kimse yok. Çoluk çocuk hep beraber 9 ayın sonuna kadar burada kalıyoruz. Sonra da memlekete Diyarbakır’a gidiyoruz."

Mevsimlik soğan işçilerin zorlu mesaisi dronla görüntülendi 2

Yozgat genelinde her yıl binlerce ton soğan üretimi yapılarak yurt içi ve yurt içi pazarlarda yerini alıyor.

(İHA)

