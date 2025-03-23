Mevsimsel depresyon nedir, neden olur? Mevsimsel depresyon nasıl geçer? Mevsimsel depresyon belirtileri ve tedavisi

Mevsimsel depresyon, yılın belirli dönemlerinde, özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan bir depresyon türüdür. Özellikle günlerin kısalması ve güneş ışığının azalması ruh halini etkileyerek enerji düşüklüğü, mutsuzluk ve isteksizlik gibi belirtilere yol açabilir. Genelde ilkbaharla beraber kendiliğinden düzelir ama bazı durumlarda tedavi gerektirebilir.

Mevsimsel depresyon nedir?

Psikolojik rahatsızlıklardan en yaygın olanı depresyondur. Mevsimsel depresyon da yıllın belli dönemlerinde, özellikle sonbahar ve kış aylarında olan bir depresyon türüdür. Günlerin kısalması, gün ışığının azalması gibi durumlar depresyon sebepleri arasındadır. Bu duruma mevsimsel duygudurum bozukluğu da denir.

Mevsimsel depresyon neden olur?

Mevsimsel depresyonun ana nedeni güneş ışığındaki azalmadır. Güneş ışığıyla beyindeki serotonin seviyesi bağlantılıdır. Gün ışığındaki azalma beyindeki serotonin miktarını düşürebilir. Bu durum depresif belirtilere yol açabilir. Ayrıca melatonin hormonunun üretimi artarak uyku hissi fazlalaşabilir. Genetik faktörler ve kişinin biyolojik saati mevsimsel depresyona yatkınlığı etkileyebilir.

Mevsimsel depresyon nasıl geçer?

Mevsimsel depresyon belirtileri genel olarak:

Halsizlik

Enerji düşüklüğü

İsteksizlik ve kilo kaybıdır. Sosyal hayattan uzaklaşma, umutsuzluk ve mutsuzluk da belirtiler arasındadır.

Mevsimsel depresyonu hafifletmek için ışık terapisinden destek alınabilir. Özel ışık kutuları kullanılarak eksik olan gün ışığı alınabilir. Gün içerisinde olabildiğince fazla dışarda vakit geçirmek, egzersizler yapmak, sağlıklı beslenmek ve uyku düzenine dikkat etmek mevsimsel depresyonun en iyi ilaçları arasında yer alır. D vitamini eksikliği de depresyonla bağlantılı olacağından takviye almak ve bir uzmanla görüşmek en önemli noktalardandır.

Mevsimsel depresyon ne kadar sürer?

Mevsimsel depresyon adından da anlaşılacağı üzere dönemsel bir durumdur. Genelde sonbahar ve kış aylarında başlar ve ilkbaharın gelmesiyle belirtiler hafifler ya da kaybolur. Çoğu kişide mevsimsel depresyon 4-5 ay sürebilir. Ama bu durum kişisel farklılıklar gösterebilir. Bazı kişilerde belirtiler kısa sürerken bazılarında kış boyunca devam edebilir.

Mevsimsel depresyon belirtileri nelerdir?

Mevsimsel depresyon belirtileri normal depresyonla aynıdır. Aradaki fark bu durumların kış aylarında ortaya çıkmasıdır. Halsizlik, karamsarlık, kilo kaybı gibi negatif duygu ve düşünceler mevsimsel depresyon belirtisi arasındadır. Bu durumları hisseden kişiler bir psikologla görüşebilir ve mevsimsel depresyon testi gibi değerlendirmeden geçebilir.

Mevsimsel depresyon tedavisi nasıl yapılır?

Mevsimsel depresyon tedavisi bir uzman tarafından yapılmalıdır. Hafif vakalarda yaşam tarzında küçük değişimler yeterliyken şiddetli durumlarda terapi ve ilaç tedavisi gerekebilir. Özellikle de bilişsel davranışçı terapi oldukça etkili yöntemler arasındadır.