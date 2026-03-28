"Meydan dayaklı" evlilik teklifi

Samsun’da bir genç, sevgilisini şaşırtmak için arkadaşlarıyla organize ettiği kurgu bir meydan dayağı yöntemiyle evlilik teklif etti.

Bir genç, sevgilisine evlilik teklif etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Arkadaşlarıyla organize olan genç, sevgilisi ile gezdiği sırada yoldan geçen birkaç kişinin fiziksel saldırısına uğradı. Bir süre devam eden arbedede genç kız büyük şok yaşadı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerindeki diğer arkadaşlar da ellerinde meşalelerle yola çıkarken, genç kız bu sefer ikinci bir şok yaşadı. Kısa süre önce birkaç kişiden dayak yiyen sevgilisinden evlilik teklifi alan genç kız, bu soruya "evet" diye cevap verince tüm arkadaşlar büyük sevinç yaşadı.

Genç çiftin ilginç evlilik teklifi, o sırada olay yerinde bulunan başka bir arkadaşları tarafından anbean kayıt altına alındı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır