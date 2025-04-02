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Meyve bıçağıyla defalarca kez bıçaklamıştı... Cinayetin şüphelisi tutuklandı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.04.2025 11:17
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında birlikte alkol aldığı Denizhan Deniz'i (23) bıçakla öldürüp, Uygur Özen'i ağır yaralayan Mahmut Eren Yılmaz, tutuklandı.

Meyve bıçağıyla defalarca kez bıçaklamıştı... Cinayetin şüphelisi tutuklandı!

Sorgun Mahallesi Herford Caddesi Çevre Yolu Köprüsü yakınında alkol alan Denizhan Deniz ve Uygar Özen, dün saat 05.00 sıralarında bulundukları yere Mahmut Eren Yılmaz'ı davet etti. Bir süre sonra aralarında çıkan tartışma yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yılmaz, Deniz ve Özen'i meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, Denizhan Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Özen de sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygar Özen, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Diğer yandan kaçan Mahmut Eren Yılmaz, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Yılmaz'ın, alkol almak için ırmak kenarına geldiğinde, bir otomobilin arkasında alkol alan tanımadığı 2 kişinin kendisini yanlarına davet ettiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında olayın yaşandığını söylediği belirtildi.

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'GELİŞİGÜZEL SALLAMAYA BAŞLADIM'

Mahmut Eren Yılmaz, ifadesinde, "Alkolümüz bitince beraber içtiğimiz arkadaşlardan biri, benim motosikletimle gidip alkol alıp geldi. Bir süre daha alkol aldıktan sonra aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk atıp üzerime yürüyünce ben de yerdeki bıçağı alıp, kendimi korumak için gelişigüzel sallamaya başladım. Kendimi korumaktan başka amacım yoktu. Olanlar için çok üzgünüm." Yılmaz, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Yılmaz, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya bıçak
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