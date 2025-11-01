HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mezarlığa uçtu, firar etti sonra geri geldi: "Yoktum, başka yere gittim"

Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan bir otomobil, yeni mezarlığa daldı. Kaza mahallinden firar edip tekrar olay yerine dönen sürücü alkollü çıktı. "Kaza sonrası sizi olay yerinde göremedik" diyen muhabirin sorusuna gülümseyerek cevap veren sürücü, "Yoktum, başka yere gittim" dedi.

Mezarlığa uçtu, firar etti sonra geri geldi: "Yoktum, başka yere gittim"

Kaza, Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Yeni Mezarlık mevkiindeki toprak yolda meydana geldi. Nusratiye Mahallesi istikametine seyreden İrfan T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, mezarlığı çevreleyen demir çitlere çarptı.

Demir çitlerin bir bölümü yıkılırken, devrilmenin eşiğinden dönen otomobilden sürücü sağ salim çıkmayı başardı. Cep telefonunu arabada unutup kaza mahallini terk eden sürücü İrfan T. ise bir süre sonra tekrar olay yerine döndü.

MUHABİRİN SORUSUNA GÜLÜMSEYEREK CEVAP VERDİ

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü İrfan T.’nin 0,67 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü İrfan T., "Kaza sonrası sizi olay yerinde göremedik" diyen muhabire, "Yoktum, başka yere gittim" şeklinde gülümseyerek cevap verdi.

Mezarlığa uçtu, firar etti sonra geri geldi: "Yoktum, başka yere gittim" 1

Mezarlığa uçtu, firar etti sonra geri geldi: "Yoktum, başka yere gittim" 2

Mezarlığa uçtu, firar etti sonra geri geldi: "Yoktum, başka yere gittim" 3

Mezarlığa uçtu, firar etti sonra geri geldi: "Yoktum, başka yere gittim" 4

Mezarlığa uçtu, firar etti sonra geri geldi: "Yoktum, başka yere gittim" 5

Mezarlığa uçtu, firar etti sonra geri geldi: "Yoktum, başka yere gittim" 6

Kaynak: İHABu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te eğitim camiasını üzen haberBilecik’te eğitim camiasını üzen haber
Van’da kaçak sigara ve malzeme ele geçirildiVan’da kaçak sigara ve malzeme ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
mezarlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.