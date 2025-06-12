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Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Ankara'da mezarlık skandalı! Bayramda yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için Sincan Cimşit Mezarlığı'na giden vatandaşlar büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Mezarlıktan kazı çalışmasını yapıldığı ve merhumların yakınlarına haber verilmediği iddia edildi. Bazı vatandaşlar aradığı mezarları bulamadı.

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı
Ufuk Dağ

Bayramda ilk ziyaret adreslerin başında mezarlıklar geliyor. Sevdiklerini ziyaret için her bayram mezarlara koşan vatandaşlardan bazıları unutamayacağı bir şokla karşı karşıya kaldı.

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MEZARLIĞA GİTTİLER, YERİNDE BULAMADILAR

Ankara'da yaşanan olayda birçok vatandaş isyan etti. ATV Haber'de yer alan habere göre bayramda Sincan'da bulunan Cimşit Mezarlığı'na giden çok sayıda vatandaş dümdüz bir araziyle karşılaştı.

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HABER VERİLMEDİ İDDİASI

Kimsesizlerin ve bebek mezarlarının yer aldığı alanda defin alanı açmak için kazı çalışması yapıldığı görüldü. Ancak merhumların yakınlarının bu durumdan haberdar olmaması birçok insanı mağdur etti. Kimi vatandaş kardeşinin kimi ise bebeğinin mezarını bulamadı.

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KONU YARGIYA TAŞINACAK

Yönetim, merhum yakınlarına haber verildiğini ve kimsesizlerin mezarlarının başka bir yere taşındığını belirtti. Nereye nakledildiğiyle ilgili ise bilgi verilmedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili sorumluluk kabul etmediğini belirtti. Mağdur olan cenaze sahibi yakınları ise konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara mezarlık bayram
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