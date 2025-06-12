Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Bayramda ilk ziyaret adreslerin başında mezarlıklar geliyor. Sevdiklerini ziyaret için her bayram mezarlara koşan vatandaşlardan bazıları unutamayacağı bir şokla karşı karşıya kaldı.
Ankara'da yaşanan olayda birçok vatandaş isyan etti. ATV Haber'de yer alan habere göre bayramda Sincan'da bulunan Cimşit Mezarlığı'na giden çok sayıda vatandaş dümdüz bir araziyle karşılaştı.
Kimsesizlerin ve bebek mezarlarının yer aldığı alanda defin alanı açmak için kazı çalışması yapıldığı görüldü. Ancak merhumların yakınlarının bu durumdan haberdar olmaması birçok insanı mağdur etti. Kimi vatandaş kardeşinin kimi ise bebeğinin mezarını bulamadı.
Yönetim, merhum yakınlarına haber verildiğini ve kimsesizlerin mezarlarının başka bir yere taşındığını belirtti. Nereye nakledildiğiyle ilgili ise bilgi verilmedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili sorumluluk kabul etmediğini belirtti. Mağdur olan cenaze sahibi yakınları ise konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.
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