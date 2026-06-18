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MGK toplantısı sona erdi! 11 maddelik bildiri

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK Bildirisi'nde "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi; milletimizi, komşularımızı terör yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edildi" ifadeleri yer aldı.

MGK toplantısı sona erdi! 11 maddelik bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı 2 saat sürdü.

MGK toplantısı sona erdi! 11 maddelik bildiri 1

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

'MGK Toplantısı' sonrası bildiri yayımlandı. Yayımlanan bildiride, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi; milletimizi, komşularımızı terör yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edildi" ifadeleri yer aldı.

Bildirinin devamında, İran-ABD mutabakatına ilişkin, "Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi; Türkiye'nin, kalıcı barışın sağlanması çabalarına katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi" denildi.

Diğer maddeler ise şöyle:

  • KKTC'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kaydedildi
  • İsrail Yönetimi'nin mütecaviz eylemlerinin, bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtildi
  • (Rusya-Ukrayna Savaşı) Karadeniz ve mücavir bölgelere yayılmasının mesuliyetini taşıyan taraflara, adil, kalıcı barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunuldu

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MGK toplantısı
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