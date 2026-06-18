MGK toplantısı sona erdi! 11 maddelik bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı 2 saat sürdü.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

'MGK Toplantısı' sonrası bildiri yayımlandı. Yayımlanan bildiride, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi; milletimizi, komşularımızı terör yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edildi" ifadeleri yer aldı.

Bildirinin devamında, İran-ABD mutabakatına ilişkin, "Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi; Türkiye'nin, kalıcı barışın sağlanması çabalarına katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi" denildi.

Diğer maddeler ise şöyle:

KKTC'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kaydedildi

İsrail Yönetimi'nin mütecaviz eylemlerinin, bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtildi

(Rusya-Ukrayna Savaşı) Karadeniz ve mücavir bölgelere yayılmasının mesuliyetini taşıyan taraflara, adil, kalıcı barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunuldu

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır