MGK toplantısı sona erdi! 11 maddelik bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı 2 saat sürdü.
'MGK Toplantısı' sonrası bildiri yayımlandı. Yayımlanan bildiride, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi; milletimizi, komşularımızı terör yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edildi" ifadeleri yer aldı.
Bildirinin devamında, İran-ABD mutabakatına ilişkin, "Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi; Türkiye'nin, kalıcı barışın sağlanması çabalarına katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi" denildi.
Diğer maddeler ise şöyle:
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