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MGM'den sıcaklık ve sağanak uyarısı! 3 bölgede yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminini yayımladı. Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Güneydoğu'da ise termometreler 40 dereceyi görecek.

MGM'den sıcaklık ve sağanak uyarısı! 3 bölgede yağış bekleniyor
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu ile Akdeniz'in bazı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Toroslar mevkisinde görülecek sağanak yağışların, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

MGM den sıcaklık ve sağanak uyarısı! 3 bölgede yağış bekleniyor 1

Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini belirtirken, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi. Buna rağmen özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağı, öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Rüzgarın ise yurt genelinde kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MGM den sıcaklık ve sağanak uyarısı! 3 bölgede yağış bekleniyor 2

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖRECEK

İl merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar arasında Gaziantep ve Mardin'de 39 ve 37 derece, Diyarbakır ile Şanlıurfa'da 40 derece, Denizli ve Malatya'da 36 derece, İzmir, Manisa, Muğla ve Adana'da 35 derece öne çıkıyor. İstanbul'da 30, Ankara'da 31, Bursa'da 32 derece sıcaklık beklenirken, Karadeniz'de Samsun 26, Trabzon 26 ve Rize 27 derece olacak.

Meteoroloji, özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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