MHP'de ikinci 'Öcalan' vakası! MHP'li Selim Dölcü 'Sayın Öcalan' dedi

MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak'ın katıldığı bir organizasyonda Öcalan'la ilgili olarak kullandığı ifadeler gündem olmuştu. Taytak konuşması sırasında terörist elebaşı Öcalan için 'Beyefendi' ifadesi kullanmıştı. Taytak daha sonra yaptığı açıklamada “Oradaki bir hanımefendiye hitap ederken ya da beyefendiden bahsederken beyefendi diye hitap edilir orada dilim sürçtü bizim için Abdullah Öcalan teröristtir.” ifadelerini kullanmıştı.

BU SEFER 'SAYIN ÖCALAN' DENİLDİ

Bu sefer de Çorum İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısında MHP Meclisi Grup Başkanı Selim Dölcü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, 'Sayın Öcalan' dedi.

İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanı Sadettin Akgül yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün askerleriyiz" diyen teğmenlerin ordudan ihraç edilmesini eleştirerek bir yandan Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmek istenmesine tepki gösterdi.

Bunun üzerine söz alan MHP Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanı Selim Dölcü, Akgül'e cevap verirken Öcalan'dan, 'Sayın Öcalan' diye bahsetti.