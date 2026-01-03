MHP'den 100 maddelik anayasa önerisi paylaşımı!

Terörsüz Türkiye sürecinin tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesi olduğunun altını çizen Yıldız, MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisinde bulunan birkaç maddeden bahsetti. Ayrıca Yıldız, "Başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil edilmiş, Başkanlık Hükümet Programı’nın Meclis'e sunulması yöntemi getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

100 MADDELİK ANAYASA ÖNERİSİ

MHP'li Yıldız'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Devletin zamanı ve şartlara göre değişen bir özel yapısı ile genel ve değişmeyen bir ruhu vardır. Değişmeyen bu ruh devlet aklıdır. Devlet aklı, her şeyden önce siyasi davranışta yüksek bir rasyonalite ve amaca uygunluk arar. Dinamiktir daima tecrübe aktarır.

Terör olgusu, çağdaş devletlerin egemenlik, güvenlik ve toplumsal istikrar kavramlarını derinden sarsan çok boyutlu bir tehdittir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi bizim için tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir. Bizim çizgimiz, duruşumuz, yolumuz bellidir. Orhun’dan seslenen Bilge Kağan, Söğüt’te Bismillah diyen Ertuğrul Gazi, Bizans’ı deviren Fatih, düşmanı İzmir’de denize döken Mustafa Kemal’dir.

Anayasal düzenimiz, milli devlet yapımız üniter yönetim modelimiz özellikle kurucu değerlerimiz tartışma konusu yapılamaz. Bunu tarihin bir zorunluluğu, coğrafyanın gerekli kıldığı, hukukun ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak telakki ettiğimiz bilinmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin yeni, nitelikli, sivil, Milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış 100 maddelik anayasa önerisinde: