MHP'den Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümü için mesaj

MHP, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Çanakkale Savaşı'nın dönüm noktalarından birisi olan Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesi yer aldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

