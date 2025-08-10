MHP'den Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümü için mesaj
MHP, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.
10.08.2025 13:32
+
Yorum Yap
+
Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Çanakkale Savaşı'nın dönüm noktalarından birisi olan Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesi yer aldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum