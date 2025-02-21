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  4. MHP'den Bahçeli açıklaması! "Bazı yorumlar hakkında hukuki süreç başlatıldı"

MHP'den Bahçeli açıklaması! "Bazı yorumlar hakkında hukuki süreç başlatıldı"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
21.02.2025 11:46
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MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Çiçek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir" dedi. Çiçek ayrıca Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sosyal medyada yapılan bazı yorumlar hakkında da hukuki süreç başlattıklarını da duyurdu.

MHP'den Bahçeli açıklaması! "Bazı yorumlar hakkında hukuki süreç başlatıldı"

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak bilgilendirme yaptı.

Çiçek Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi ve "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir"açıklamasına yer verdi.

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürenler ve gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görenler olduğunu da aktardı. Çiçek konuyla ilgili olarak "Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı. Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte, sayın Bahçeli'nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir" dedi.

Bahse konu kişilerle ilgili hukuki sürecin de başlatıldığını aktaran Çiçek, "MHP’nin avukatları, sosyal medyanın bu karanlık çukurlarında yaşayan iğrenç tiplerin çoğunun gerçek kimliklerini, mesleklerini ve yaşadıkları şehirleri hukuki yollarla ortaya çıkarmıştır. Sayın avukatlara bir tavsiyem vardır: Bu çirkinlikleri yapanların trol hesaplarının ardındaki gerçek yüzleri, tüm kamuoyuna ibretlik olacak şekilde ifşa edilmeli; böylece hem bu ahlaksızlıkları yapanlara dur denmeli hem de toplum nezdinde bir ders niteliği taşımalıdır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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