HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MHP'den DEM Parti'ye çok sert tepki! Tuncer Bakırhan'a "Haddini bil" çıkışı

MHP'den Nusaybin sınırında Türk bayrağına saldırıyla ilgili sert bir açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı hedef alan Yalçın "Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan’a 'Haddini bil!' diyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'den DEM Parti'ye çok sert tepki! Tuncer Bakırhan'a "Haddini bil" çıkışı
Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın, açıklamasında sınır hattındaki gelişmeler, terörle mücadele süreci ve iç politikaya dair değerlendirmelere yer verdi.

"PROVOKASYON GİRİŞİMLERİNE KARŞI TUTUMUMUZ NET"

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yalçın, söz konusu saldırının bölgedeki çatışma ortamıyla bağlantılı olduğunu ifade ederken 'terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin önemine dikkat çekti. Yalçın, bu kapsamda yaşanan provokasyon girişimlerine karşı tutumlarının net olduğunu belirtti.

MHP den DEM Parti ye çok sert tepki! Tuncer Bakırhan a "Haddini bil" çıkışı 1

'İÇ BARIŞ' VURGUSU

Açıklamasında küresel gelişmelere de değinen Semih Yalçın, uluslararası sistemde yaşanan değişimlerin güvenlik politikalarını etkilediğini ifade edip Türkiye’nin bu süreçte iç barışını güçlendirmesinin önemine vurgu yaptı.

DEM PARTİLİ BAKIRHAN'A TEPKİ

Açıklamanın ilerleyen bölümünde siyasi değerlendirmelere yer veren Yalçın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarına da değindi. Yalçın, Bakırhan’ın SDG’ye ilişkin sözlerini eleştirerek bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Yalçın, Bakırhan'a tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
“Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan’a ‘Haddini bil!’ diyoruz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuncer Bakırhan'dan Devlet Bahçeli'ye: Sen kuru temizlemeci misin? Tuncer Bakırhan'dan Devlet Bahçeli'ye: Sen kuru temizlemeci misin?
Mardin'deki bayrak provokasyon hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama: "DEM Parti bayrağın indirilmesinden sorumludur" Mardin'deki bayrak provokasyon hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama: "DEM Parti bayrağın indirilmesinden sorumludur"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktıİstanbul'da yapılan son anket! CHP ile AK Parti arasındaki fark ortaya çıktı
Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli olduTürkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
MHP DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.