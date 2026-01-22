MHP'den DEM Parti'ye çok sert tepki! Tuncer Bakırhan'a "Haddini bil" çıkışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın, açıklamasında sınır hattındaki gelişmeler, terörle mücadele süreci ve iç politikaya dair değerlendirmelere yer verdi.

"PROVOKASYON GİRİŞİMLERİNE KARŞI TUTUMUMUZ NET"

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yalçın, söz konusu saldırının bölgedeki çatışma ortamıyla bağlantılı olduğunu ifade ederken 'terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen sürecin önemine dikkat çekti. Yalçın, bu kapsamda yaşanan provokasyon girişimlerine karşı tutumlarının net olduğunu belirtti.

'İÇ BARIŞ' VURGUSU

Açıklamasında küresel gelişmelere de değinen Semih Yalçın, uluslararası sistemde yaşanan değişimlerin güvenlik politikalarını etkilediğini ifade edip Türkiye’nin bu süreçte iç barışını güçlendirmesinin önemine vurgu yaptı.

DEM PARTİLİ BAKIRHAN'A TEPKİ

Açıklamanın ilerleyen bölümünde siyasi değerlendirmelere yer veren Yalçın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarına da değindi. Yalçın, Bakırhan’ın SDG’ye ilişkin sözlerini eleştirerek bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Yalçın, Bakırhan'a tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan’a ‘Haddini bil!’ diyoruz.”