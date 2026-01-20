HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Tuncer Bakırhan'dan Devlet Bahçeli'ye: Sen kuru temizlemeci misin?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarına DEM Parti cephesinden tepki geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Fırat'ın doğusunda da terör faaliyetleri kurutulmalıdır" diyen Bahçeli'ye, "Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı diyor. Sen kuru temizlemeci misin?" yanıtını verdi.

Tuncer Bakırhan'dan Devlet Bahçeli'ye: Sen kuru temizlemeci misin?
Ufuk Dağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısında, "Sadece Fırat'ın batısı değil doğusu da, Ayn el Arab'tan Kamışlı'ya kadar bulunan terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalıdır." demişti. Bu sözlere DEM Parti'den sert bir yanıt geldi.

Tuncer Bakırhan dan Devlet Bahçeli ye: Sen kuru temizlemeci misin? 1

BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Nusaybin'de yaptığı açıklamada Bahçeli'nin sözlerini hedef aldı. "SDG Kürtleri temsil etmiyor" ifadelerine de karşı çıkan Bakırhan, "Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyor." dedi. Bakırhan'ın Devlet Bahçeli için, "Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı diyor. Sen kuru temizlemeci misin?" sözleri de dikkat çekti.

Tuncer Bakırhan dan Devlet Bahçeli ye: Sen kuru temizlemeci misin? 2

Bakırhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bakın Bahçeli bugün diyor ki 'SDG Kürtleri temsil etmiyor.' Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyor. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Şu şunu temsil etmez, bu bunu temsil etmez diyor. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini. SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Alevileri, Türkmenleri, Ezidileri seküler yaşamdan yana olan Arap halkını temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Biz diyor muyuz siz kimleri temsil ediyorsunuz diye. Sandığı koysanız bu toplumları alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz temsil etmiyorsunuz. Vazgeçin lütfen. Sorunumuz kimin kimi temsil ettiği değil.

Rojava'da bir katliam var, bir kıyım var. Onu önlemektir bizim sorunumuz. Gelin birlikte Kürt katliamının karşısında duralım. 25 milyon Kürdün soydaşlarıyla dayanışalım. Kürtler insanca yaşamak istiyorlar. Katledilmeden yaşamak istiyorlar.

Bir kez daha sesleniyor. Kürtler size muhatap beğendirmek zorunda değil. Her yerin bir muhatabı vardır açıkça ortadadır. Bunları dikkate alın. Temizleme kurutma işlerinden vazgeçin. Bu dil tehlikeli bir dildir. Kobani, Kamışlo Kürt kentidir. Kürt kentleri olarak kalmaya devam edecektir.

BAKIRHAN'DAN BAHÇELİ'YE: SEN KURU TEMİZLEMECİ MİSİN?

Sayın Devlet Bahçeli 'PKK'nın kurucu önderi' diyor. Ama onun dediğini yapmıyor. Onun dediğini söylemiyor. Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı diyor. Sen kuru temizlemeci misin?"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis bıçak taşıyan şahıslara 81 bin 510 TL para cezası kestiPolis bıçak taşıyan şahıslara 81 bin 510 TL para cezası kesti
3 aylık evli Helin'in şüpheli ölümü! Ablasına dikkat çeken sözler3 aylık evli Helin'in şüpheli ölümü! Ablasına dikkat çeken sözler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Tuncer Bakırhan
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.