Tuncer Bakırhan'dan Devlet Bahçeli'ye: Sen kuru temizlemeci misin?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısında, "Sadece Fırat'ın batısı değil doğusu da, Ayn el Arab'tan Kamışlı'ya kadar bulunan terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalıdır." demişti. Bu sözlere DEM Parti'den sert bir yanıt geldi.

BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Nusaybin'de yaptığı açıklamada Bahçeli'nin sözlerini hedef aldı. "SDG Kürtleri temsil etmiyor" ifadelerine de karşı çıkan Bakırhan, "Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyor." dedi. Bakırhan'ın Devlet Bahçeli için, "Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı diyor. Sen kuru temizlemeci misin?" sözleri de dikkat çekti.

Bakırhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bakın Bahçeli bugün diyor ki 'SDG Kürtleri temsil etmiyor.' Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyor. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Şu şunu temsil etmez, bu bunu temsil etmez diyor. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini. SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Alevileri, Türkmenleri, Ezidileri seküler yaşamdan yana olan Arap halkını temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Biz diyor muyuz siz kimleri temsil ediyorsunuz diye. Sandığı koysanız bu toplumları alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz temsil etmiyorsunuz. Vazgeçin lütfen. Sorunumuz kimin kimi temsil ettiği değil.

Rojava'da bir katliam var, bir kıyım var. Onu önlemektir bizim sorunumuz. Gelin birlikte Kürt katliamının karşısında duralım. 25 milyon Kürdün soydaşlarıyla dayanışalım. Kürtler insanca yaşamak istiyorlar. Katledilmeden yaşamak istiyorlar.

Bir kez daha sesleniyor. Kürtler size muhatap beğendirmek zorunda değil. Her yerin bir muhatabı vardır açıkça ortadadır. Bunları dikkate alın. Temizleme kurutma işlerinden vazgeçin. Bu dil tehlikeli bir dildir. Kobani, Kamışlo Kürt kentidir. Kürt kentleri olarak kalmaya devam edecektir.

BAKIRHAN'DAN BAHÇELİ'YE: SEN KURU TEMİZLEMECİ MİSİN?

Sayın Devlet Bahçeli 'PKK'nın kurucu önderi' diyor. Ama onun dediğini yapmıyor. Onun dediğini söylemiyor. Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı diyor. Sen kuru temizlemeci misin?"